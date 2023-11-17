Москва, 17 ноября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков надеется на то, что действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента России.

Известия/Павел Волков

Как отметил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» Песков, трудно сказать о том, сможет ли новый президент России сохранить всё то, чего достиг Путин.

«Пока ещё Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Песков заявил, что Путин пока не принимал решений по поводу выдвижения на выборы президента в 2024 году. Он также пообещал проинформировать СМИ, если такие решения будут приняты.

Глава государства 12 сентября заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года. Он уточнил, что только после этого можно будет говорить об участии в них.

Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. В Госдуме 13 ноября рассказали, что Совет Федерации может в декабре назначить дату выборов главы государства.

Согласно Конституции, дата выборов президента назначается Советом Федерации. Верхняя палата парламента должна принять решение об этом не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня проведения голосования.