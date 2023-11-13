Москва, 13 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не принимал решений насчёт выдвижения на президентских выборах 2024 года, сообщил 13 ноября пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Пока никаких решений на этот счет не принималось <…> Как только они будут — мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил 8 октября, что дату выборов президента могут объявить в декабре.

В свою очередь президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.

При этом глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила 11 сентября, что ЦИК уже ведёт подготовку к выборам президента России. Она отметила, что Центризбирком сделает всё необходимое, чтобы выборы прошли достойно.