Москва, 13 ноября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Совет Федерации может в декабре назначить дату выборов президента России. Об этом 13 ноября рассказал источник в парламенте.

Евгений Земцов/РИА Новости

«Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента России», — сказал собеседник «РИА Новости».

Согласно Конституции, дату выборов президента назначает Совет Федерации. Решение об этом должна принять верхняя палата парламента не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня проведения голосования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Представитель Кремля пообещал проинформировать СМИ в случае, если российский лидер примет такое решение.

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил 8 октября, что дату выборов президента могут объявить в декабре. Путин 12 сентября заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.