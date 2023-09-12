Москва, 12 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В соответствии с законом парламент должен назначить дату президентских выборов в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Известия/ Дмитрий Коротаев

«У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года. Когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — сказал Путин.

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