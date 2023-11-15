Москва, 15 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российские военные сбили самолёт МиГ-29 ВСУ в районе Павлограда в Днепропетровской области. Об этом на брифинге 15 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Средства противовоздушной обороны в районе Павлограда сбили МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сообщил военный.

Помимо этого, российские подразделения уничтожили 30 украинских беспилотников в районах Токаревки в Харьковской области, Сватово и Коломыйчихи в ЛНР, Василевки, Белогоровки и Кирилловки в ДНР и Романовского в Запорожской области, добавили в Минобороны. С начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 535 самолётов ВСУ, 254 вертолёта, 8934 беспилотника, 13 396 танков и бронемашин и другую технику.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября в Минобороны сообщили об уничтожении российскими средствами ПВО в районе Коптево в ДНР украинского истребителя МиГ-29. Кроме того, за сутки уничтожено 38 украинских беспилотников и перехвачено семь снарядов HIMARS.

На следующий день стало известно, что за неделю ВС России сбили восемь самолётов и более 200 украинских дронов, а также 12 ракет Storm Shadow и Scalp. 11 ноября российские военные уничтожили МиГ-29 ВСУ в районе города Запорожье. Как сообщил Конашенков, всего за сутки российская сторона сбила 38 украинских беспилотников в районах Кременной, Площанки, Сватово, Василевки и других населённых пунктов.