Москва, 11 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожен в районе города Запорожья. Об этом 11 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожья уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки было сбито 38 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Кременная, Площанка, Сватово, (ЛНР), Василевка, Каменка, Курдюмовка, Пески (ДНР), Пологи, Токмак и Чистополье Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в районе населённого пункта Коптево (ДНР) украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, за сутки ВС России уничтожили 38 украинских беспилотников, а также перехватили семь снарядов HIMARS.

8 ноября в Минобороны сообщили, что пять самолётов противника были уничтожены ВС России в зоне проведения спецоперации за сутки. Так, средства ПВО сбили самолёт Су-27 в районе Каменки в ДНР, два МиГ-29 были уничтожены в районах Преображенки в ДНР и Кривого Рога в Днепропетровской области. Ещё два Су-25 были сбиты у города Павлограда в Днепропетровской области и села Токаревка под Херсоном соответственно.