Москва, 9 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в районе населённого пункта Коптево (ДНР) истребитель МиГ-29 ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки ВС России уничтожили 38 украинских беспилотников, а также перехватили семь снарядов HIMARS. Конашенков сообщил, что за прошедшие 24 часа потери ВСУ только на донецком направлении составили до 330 военных, два танка и 10 автомобилей. На южнодонецком направлении потери противника составили до 130 военных. На купянском, краснолиманском и запорожском направлениях войска России отразили восемь атак ВСУ.

в ноября в Минобороны сообщили, что пять самолётов противника были уничтожены ВС России в зоне проведения спецоперации за сутки. Так, средства ПВО сбили самолёт Су-27 в районе Каменки в ДНР, два МиГ-29 были уничтожены в районах Преображенки в ДНР и Кривого Рога в Днепропетровской области. Ещё два Су-25 были сбиты у города Павлограда в Днепропетровской области и села Токаревка под Херсоном соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в течение пяти дней Вооружённые силы России сбили 24 самолёта ВСУ, а за неделю — 31 самолёт. Эксперты отметили заметно возросшую эффективность российских средств ПВО.

Одна из причин такого успеха — взаимодействие ЗРК с самолётом А-50У, авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он пояснил, что любой радиолокационный комплекс, расположенный на земле, имеет ограничения по дальности, связанные в числе прочего с кривизной поверхности Земли. Поэтому чем выше будет располагаться РЛС, тем больший у неё будет обзор. Эту функцию и выполняет самолет А-50У.