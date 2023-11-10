Москва, 10 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю сбили восемь боевых самолётов, 205 дронов, 12 ракет Storm Shadow и Scalp, а также две противокорабельные ракеты «Нептун» ВСУ. Об этом 10 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

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Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву. Он напомнил, что за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.