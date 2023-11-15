Киев, 15 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Забастовки перевозчиков на границе с Польшей наносят серьёзный урон экономике Украины. Иностранные контрагенты уже начали отказываться от услуг украинских компаний. Об этом 15 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал сложившуюся ситуацию катастрофой.

«Если забастовка продлится ещё несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнётся традиционное рождественское затишье в Европе», — пояснил он.

Он добавил, что доставлять товары с Украины дальнобойщики вынуждены более длинными маршрутами объезда через Румынию и Венгрию. Это приводит к возникновению очередей и на других границах, не только на польской. При этом через Польшу обычно идёт до 50% украинского товарооборота.

Владелец одной из украинских транспортных компаний Виктор Берестенко считает, что Украина станет «невыездной» страной. Кроме того, пересечение границы для украинского грузовика будет стоить на €300–500 дороже, чем сейчас.

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник отметил, что зарубежные контрагенты уже пытаются заместить украинскую продукцию за счёт других стран, включая Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября журнал Spiegel написал о том, что немецкие компании, у которых есть бизнес на украинской территории, обвинили таможенников из Польши в задержке ввоза товаров и в «удушении» экономики Украины. По мнению предпринимателей, речь идёт о целенаправленной политике польской стороны.

Начиная с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые существовали до начала СВО.

Посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокада автомобильных пунктов пропуска польскими дальнобойщиками на границе является болезненным ударом в спину Украине. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.

Полиция Польши начала помогать грузовикам с Украины пересекать границу. Сотрудники правоохранительного ведомства переправляют грузовики, прибывающие с Украины через границу в Корчове, чтобы избежать протеста со стороны польских перевозчиков.