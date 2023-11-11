Варшава, 11 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Полиция Польши начала помогать грузовикам с Украины пересекать границу в обход протестующих местных перевозчиков, сообщает польское радио RMF24.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

В публикации говорится, что сотрудники польской полиции переправляют грузовики, прибывающие с Украины через границу в Корчове, чтобы избежать протеста со стороны польских перевозчиков.

«В настоящее время полиция перемещает 25 тягачей с полуприцепами с двух буферных стоянок перед границей к границе по автомагистрали под запретом на проезд грузовиков. Это украинские грузовики», — цитирует радио слова Томаша Борковски, члена комитета по защите перевозчиков и работодателей на транспорте и лидера забастовки в Корчове.

По словам Борковского, с протестующими никто не обсудил вмешательство правоохранителей в ситуацию, отодвинув участников забастовки на второй план.

Лидер забастовки также сообщил, что организаторы акции протеста уже пошли на уступки и разрешили впускать в страну пять грузовиков в час вместо одного, однако действия полицейских делают протест неэффективным. По его словам, приказ сверху мог быть отдан местным начальником полиции.

Как передавало ИА Регнум, начиная с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава-Русская и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые существовали до начала специальной военной операции.

6 ноября украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокада автомобильных пунктов пропуска польскими дальнобойщиками на границе является болезненным ударом в спину Украине. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.