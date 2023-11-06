Варшава, 6 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Польше местные перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на украинский границе, требуя от властей ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

ТАСС/ EPA/Wojtek Jargilo

«Несколько десятков перевозчиков после полудня начали блокаду трёх польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве. Протестующие хотят ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество», — сообщает радиостанция.

Кроме того, протестующие требуют приостановить действие лицензий для украинских компаний, созданных после начала спецоперации.

Сообщается, что на каждом из пограничных переходов находится от 20 до 50 грузовиков, при этом протестующие пропускают только легковые автомобили, автобусы, транспорт с животными, а также гуманитарную и военную помощь для Украины.

Протестующие планируют продолжать акцию протеста до 3 января следующего года.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские власти направили Польше ноту с просьбой пресечь перекрытие границы двух стран протестующими. Отмечалось, что Киев надеется на то, что власти Польши смогут договориться с недовольными, добавляя, что в случае перекрытия границы будет нанесен ущерб имиджу Варшавы и польским предпринимателям, которые стремятся реализовывать проекты на Украине.

15 сентября Польша, Венгрия и Словакия продлили ограничения на ввоз украинской агропродукции. До этой даты в ЕС действовало общее эмбарго на импорт зерна из Украины.

В ответ на действия Варшавы, Будапешта и Братиславы Киев 18 сентября подал на них иски во Всемирную торговую организацию (ВТО). В свою очередь, польские власти пригрозили Украине блокировкой её попыток вступить в ЕС, если та продолжит поставлять своё зерно на рынок Польши.