Киев, 6 ноября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Блокада автомобильных пунктов пропуска польскими перевозчиками на границе является болезненным ударом в спину Украине, заявил 6 ноября украинский посол в Польше Василий Зварич.

Иван Шилов ИА Регнум

«Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине, которая страдает от российской агрессии. Под угрозой-коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши», — написал он на странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Украинский дипломат призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября польская радиостанция RMF FM проинформировала, что местные перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на украинский границе, требуя от властей введения коммерческих разрешений для перевозчиков из Украины. Также протестующие требовали приостановки действий лицензий для украинских компаний, созданных после начала спецоперации. Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.

В конце октября посольство Украины в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с просьбой пресечь перекрытие границы двух стран протестующими. В Киеве надеялись на то, что власти Польши смогут договориться с авторами ультиматума. В случае перекрытия границы будет нанесён ущерб имиджу Варшавы и польским предпринимателям, которые стремятся реализовывать проекты на Украине, пояснил украинский посол в Польше Василий Зварыч.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв считает, что противоречия между Киевом и Варшавой будут только нарастать. Он уверен, что в Польше не забыли про Волынскую резню, устроенную украинскими националистами.