Варшава, 8 ноября, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против действий ЕС. Об этом сообщает американское издание Politico.

Attila Husejnow/Global Look Press

По данным СМИ, начиная с понедельника, протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава-Русская и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые существовали до начала специальной военной операции.

«Мы собираемся протестовать так же, как до этого протестовали фермеры. До тех пор, пока правительство не признает, что проблема существует, и не предпримет какие-то действия», — передаёт слова одного из протестующих издание.

Комиссар по транспорту Польши Адина Валян заявила в беседе с изданием, что не одобряет действия дальнобойщиков, назвав подобные акции протеста «неевропейскими».

В публикации отмечается, что Министерство инфраструктуры Польши направило письмо членам протестного комитета, призывая их снять блокаду.

Как передавало ИА Регнум, блокада автомобильных пунктов пропуска польскими перевозчиками на границе является болезненным ударом в спину Украине, заявил 6 ноября украинский посол в Польше Василий Зварич. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.