Берлин, 5 ноября, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Владеющие бизнесом на Украине немецкие компании обвинили польских таможенников в задержке ввоза товаров и «удушении» украинской экономики, сообщил немецкий журнал Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам представителей бизнеса, Варшава целенаправленно «ставит палки в колеса» Киеву, что противоречит политике ЕС по поддержке киевского режима. В публикации отмечается абсурдность происходящего.

Авторы статьи поясняют, что Брюссель пытается стабилизировать государственный бюджет Украины, компенсировать неуплату налогов и избавить Киев от расходов на военные нужды. С другой стороны, Польша своими действиями ослабляет все усилия ЕС, который выделяет украинским властям миллиарды.

В Spiegel полагают, что причиной такой позиции Варшавы является конфликт между Польшей и Украиной, разворачивающийся уже несколько месяцев. В самой Польше объясняют свои шаги необходимостью борьбы с активной контрабандой сигарет с Украины, для чего им потребовалось усложнить процедуру досмотра на границе.

Член совета директоров немецкой компании Leoni Инго Шпенглер в беседе с журналистами заявил, что в случае, если эту проблему не удастся решить за короткое время, его организация будет вынуждена прекратить работу на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Польша, Венгрия и Словакия продлили ограничения на ввоз украинской агропродукции на свою территорию. До этой даты запрет действовал во всём ЕС, однако в Брюсселе решили отменить ограничения. В ответ на действия Варшавы, Будапешта и Братиславы Киев подал иски во Всемирную торговую организацию.

Депутат Сейма Польши, глава фракции «Конфедерация» Кшиштоф Босак 20 сентября опубликовал видеозапись, на которой видно, как он пришёл к украинскому посольству. В руках он держал плакат, на котором было написано, что власти Украины должны вернуть польской стороне 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу) за ранее оказанную помощь.

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч 2 октября заявил, что Киев пригласил польские власти на форум военной индустрии, однако Польша отказалась от участия в мероприятии.