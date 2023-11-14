Москва, 14 ноября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Если в России банки будут нести полную ответственность за нелогичные действия их клиентов, ставших жертвами мошенников, это создаст повышенные риски уже для самих кредитных организаций. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее руководитель департамента финансовой политики министерства финансов России Иван Чебесков предложил банкам разделять часть потерь со своими клиентами, пострадавшими от действий мошенников.

По мнению Перепелицы, банки должны обеспечивать безопасность клиентов и разделять с ними риски или даже полностью компенсировать в случае утечки критических данных карт и прочего. В случае же мошеннических действий с применением социальной инженерии, банки могут предоставлять — и уже предоставляют — страховые продукты, покрывающие убытки в случае таких мошеннических действий.

«Полная ответственность банков за нелогичные действия клиентов, на мой взгляд, избыточна, так как создаёт повышенные риски уже для самых банков», — сказал экономист.

Он полагает, что если банки будут отвечать по убыткам клиентов от мошеннических действий третьих лиц, это приведёт к созданию громоздкой системы проверок и отказу в проведении транзакций по вполне безобидным, но не типичным операциям.

«На самом деле такие протоколы уже действуют, например в Сбербанке. Если банк видит нетипичную операцию по карте, то может её заблокировать», — заметил Перепелица.

Он подчеркнул, что основная проблема при реализации подобных предложений — это повышенная финансовая нагрузка на банки, которая в итоге будет перенесена на клиентов и приведёт к росту тарифов и комиссий, а также существенно ухудшит клиентский опыт из-за сложных процедур проверки операций банками.

В свою очередь, Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что в России ещё 24 июля 2023 года был опубликован федеральный закон № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платёжной системе». Эти поправки закрепляют обязанность банков проверять транзакции, как исходящие со стороны банка-плательщика, так и входящие — проверка со стороны банка-получателя.

При этом банки получили возможность приостанавливать на срок до двух дней подозрительные денежные переводы.

«Если банк осуществит денежный перевод на счёт мошенников, попавших в базу Банка России, то в течении 30 дней будет обязан компенсировать своему клиенту средства в полном объёме, — призвала не забывать Валишвили. — Однако данный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его подписания и опубликования. Таким образом, у банков есть время для того, чтобы сформировать внутренние механизмы проверок транзакций».

При этом она подчеркнула, что законом в РФ защищены только операции, совершённые без согласия клиентов. А по статистике большая часть мошеннических действий происходит с помощью инструментов социальной инженерии, то есть жертвы добровольно передают средства мошенникам, а значит их потери не будут компенсированы.

«В целом возложение на банки такого рода обязанностей не является действенным способом борьбы с финансовым мошенничеством. Напротив, это может спровоцировать неосторожное поведение граждан при осуществлении денежных переводов. Кроме того, банки будут должны формировать компенсационные фонды, что может повлиять на увеличение стоимости банковских услуг», — уточнила Валишвили.

Ещё более критично к идее Чебескова отнёсся доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Чаще всего виновата в мошенничестве сама жертва, — рассказал он. — Как хорошо сказал Эйнштейн: «Бесконечны Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». Поэтому сама по себе идея о том, чтобы банки разделяли с клиентами риски, совершенно утопична».

По его словам, если пофантазировать и предположить, что такое решение примут на законодательном уровне, то, скорее всего, это приведёт к радикальному росту стоимости услуг. Возможно, клиентам придётся платить какие-то страховые взносы для компенсации рисков мошенничества.

«И поэтому, как это часто бывает на практике, за глупость одних клиентов заплатят другие. Потому что конечным пользователем банковских услуг являются клиенты и, естественно, эти издержки будут возложены на них», — предположил экономист.

Он подытожил, что самый лучший способ борьбы с мошенниками (он, кстати, не менялся со времён античности) — повышение финансовой грамотности. Чем лучше люди подготовлены, чем больше они знают, тем меньше шансов, что злоумышленникам удастся совершить своё чёрное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению независимого финансового эксперта Михаила Хромова, если банки ввести слишком жёсткий контроль за финансовыми операциями их клиентов, это может привести к тому, что сами кредитные организации недополучат часть дохода, а клиенты останутся без своевременно оказанных им финансовых услуг. А директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков заметил, что если банки будут нести потери из-за действий мошенников, то это сильно замедлит время транзакций, поскольку финансовая организация будет дотошно всё проверять.

Выступая на конференции «Территория финансовой безопасности», Чебесков заявил, что в России нужно мотивировать банки к тому, чтобы они активнее боролись с мошенниками. Поэтому следует заставлять банки компенсировать клиенту часть похищенных у него мошенниками средств.

До этого ИА Регнум сообщало о новой схеме, которую, как выяснили в ЦБ РФ, придумали мошенники. Они звонят главам крупных компаний и госорганов от имени региональных руководителей отделений регулятора и предупреждают о «важном звонке», в ходе которого пытаются выманить конфиденциальные данные или денежные средства.

Ещё об одной схеме предупредили в ВТБ. Мошенники начали звонить гражданам через приложения площадок для объявлений — получая входящий вызов из знакомого приложения, пользователь полагает, что к нему обращаются в связи с его объявлением, не подозревая обман.

Плюс есть информация, что у пользователей могут украсть пароли от интернет-банка. В этом случае на смартфон или компьютер устанавливаются шпионские программы, которые передают все данные, вводимые на этом устройстве.