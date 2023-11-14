Москва, 14 ноября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Мошенники разработали новую схему обмана: они звонят главам крупных компаний и государственных органов от имени региональных руководителей отделений Банка России и предупреждают о «важном звонке», в ходе которого пытаются выманить конфиденциальные данные или денежные средства. Об этом рассказали «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум

В Центробанке отметили, что подобного рода обман применяют в регионах. Там пояснили мошенническую схему: через подставные аккаунты отправляются сообщения главам компаний или руководителям госорганов, их заместителям.

В сообщениях просят оказать содействие — помочь в задержании мошенников в кредитной организации. После этого аферисты предупреждают, что скоро поступит «очень важный звонок» представителя из профильного министерства.

«Собеседник рекомендует следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета», — процитировали «Известия» ЦБ.

В регуляторе предупредили, что звонки могут поступать и обычным гражданам. Там добавили, что не используют для решения служебных вопросов социальные сети или мессенджеры, находящиеся в общественном доступе.

Как сообщало 10 ноября ИА Регнум, банк ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества со звонками через приложения площадок для объявлений. Пользователь получает звонок из известного приложения, думая, что звонят по его объявлению, и не подозревает, что это обман. Мошенник пытается узнать данные банковской карты продавца. Для этого он предлагает внести задаток за товар или же оплатить его сразу.