Москва, 27 октября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Злоумышленники могут украсть денежные средства не только со счёта, но и с банковского вклада при помощи социальной инженерии либо взлома паролей. Об этом сообщил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, для получения доступа к мобильному приложению мошенники при помощи уловок узнают у людей все данные, необходимые для входа в личный кабинет, тогда злоумышленники закрывают вклад и забирают деньги.

Также у пользователей могут украсть пароли от интернет-банка. В этом случае на смартфон или компьютер устанавливаются шпионские программы, которые передают все данные, которые вы вводите на своём устройстве.

«Жертве достаточно перейти по неизвестной ссылке. Никогда не открывайте их, особенно если они пришли по электронной почте или мессенджеру», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Гусятников добавил, что злоумышленники могут также подделать документы (паспорт или доверенность вкладчика), чтобы с ними снять деньги. Поскольку этот способ требует от мошенников особых усилий, то он встречается редко, но и противостоять ему сложнее, поскольку нередко случаются утечки персональных данных.

Как передавало ИА Регнум, директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что ответный звонок на незнакомые номера даст сигнал мошенникам, что абонент активен, и это привлечет дополнительное внимание с их стороны. Также, по словам эксперта, существует опасность того, что за телефонное соединение могут снять деньги. Бийчук отметил, что если человек всё же ответил на звонок, то следует сообщить собеседнику, что он или уже воспользовался предложением или не нуждается в таких услугах. Это также должно помочь абоненту избежать новых звонков из этой организации.

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко заявил, что применение кодового слова и других приёмов позволяют быстрее выявлять телефонных мошенников. Он призвал граждан заблаговременно договариваться со своими родственниками о таком слове, которое будут знать лица из узкого круга.

Эксперт также посоветовал абонентам использовать вымышленное имя при регистрации в интернет-магазинах и службах доставки. Пащенко отметил, что злоумышленники обычно звонят тем, чья персональная информация утекла из баз данных.