Москва, 14 ноября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Отказ премьер-министра Никола Пашиняна от участия в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждает стремление Еревана выйти из постсоветских интеграционных структур, заявил 14 ноября старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это означает, что господин Пашинян, нынешнее руководство Армении в целом начали процедуру разрыва со всеми постсоветскими интеграционными структурами, начиная от ОДКБ», — добавил эксперт.

Он напомнил, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался участвовать в состоявшейся 8 ноября в Москве встрече с коллегами из стран СНГ. Новиков подчеркнул, что процесс выхода из интеграционных структур идёт медленно, но верно.

Саммит ОДКБ состоится 23 ноября в Минске. 14 ноября Пашинян в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предупредил, что не сможет приехать на заседание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Пашиняна, выразил сожаление по этому поводу. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ОДКБ сохранила актуальность.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов 14 ноября в беседе с ИА Регнум, заявил, что отказ Пашиняна от участия в заседаниях ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, свидетельствует о том, что Ереван планирует выходить из СНГ. Тарасов также указал на стремление Еревана укрепить связи с Западом. При этом, по мнению эксперта, Армения пока не собирается выходить из ЕАЭС.