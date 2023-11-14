Москва, 14 ноября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседаниях таких интеграционных союзов, как ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ говорит о том, что на повестке дня для Еревана уже стоит выход из Содружества Независимых Государств. И только экономические связи с Россией удерживают Армению от выхода из других союзов. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее премьер Армении Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не примет участие в заседании ОДКБ в Минске 23 ноября. Пашинян выразил надежду на то, что партнёры по организации поймут это решение.

«Тенденции конечно негативные. Армения одновременно взяла паузу со своими партнёрами по ОДКБ. Но выход из этого союза и из ЕАЭС пока не предвидится. А вот вопрос выхода из СНГ точно стоит на повестке дня Армении», — отметил Тарасов.

По его оценке, образовалась тенденция на контакт Еревана с Западом. Так глава МИД Армении Арарат Мирзоян будучи на днях в Лондоне принял участие в подписании договора о стратегическом партнёрстве с Великобританией. Также уже появились сообщения о прибытии партии французского оружия в Ереван. Как заметил Тарасов, особенность ситуации в том, что раньше Грузия не пропускала никакие виды оружия через свою территорию, но сейчас Тбилиси позволил этому случиться после совместного участия Пашиняна и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в форуме в Париже, где также состоялась встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном. По мнению политолога, появились признаки контуров военно-политического альянса между Ереваном и Тбилиси. Эксперт также объяснил, почему Армения так старательно пытается сейчас вооружиться.

«Пашинян уже открыто заявлял, что Россия якобы не сможет обеспечивать его безопасность, что якобы Азербайджан готовится начать войну и что нуждается в защите именно Запада. Но возникает вопрос — к чему Запад готовит Армению?» — обратил внимание политолог.

По его мнению, обостряется появление горячей точки, что срывает нормальные возможности для существования коридора «север-юг», который реализует Россия. То есть, таким образом Запад посредством Армении пытается блокировать выход России к Персидскому заливу, к Индии и Китаю через Иран.

Но в данном ключе, как заметил политолог, сложно представить, как могут развиваться дальнейшие взаимоотношения Еревана с Москвой в рамках ЕАЭС, поскольку Армения по-прежнему довольно сильно экономически зависит от торговых отношений с Россией.

На это же указал и политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его мнению, экономическое взаимодействие и торговое сотрудничество с Россией пока становится главным осложнением, которое препятствует полному выходу Армении из интеграционных союзов, в том числе и ОДКБ.

«Если Армения выйдет из ОДКБ или других союзов, которые Россия выстраивала на постсоветском пространстве, то Москва закроет для Еревана свои рынки — финансовые, кредитные, товарные и даже трудовой. И это очень больно ударит по Армении, потому что вряд ли страны Европы предоставят Еревану равнозначные возможности», — отметил Безпалько.

Он объяснил отказ Пашиняна от участия в заседании натянутыми отношениями между Россией и Арменией. Однако, по его словам, это не стоит считать шагом в сторону выхода из ОДКБ.

«Пока что это только недружественное решение, которое будет одним из многих десятков других подобных действий, которые в итоге — через несколько лет приведут к выходу Армении из ряда интеграционных союзов. Куда более серьёзным шагом стоит рассматривать проведение совместных армяно-американских учений», — указал политолог.

В Кремле выразили сожаление на отказ армянского руководства принять участие в заседании ОДКБ. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встречи Организации Договора о коллективной безопасности — хороший повод для сверки часов.

Как передавало ИА Регнум, ещё 22 мая Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, если сочтёт организацию недееспособной. Позднее, 5 сентября, Армения отозвала постоянного представителя при ОДКБ Виктора Биягова. Дипломат станет послом Армении в Нидерландах и постпредом в Организации по запрещению химического оружия.

В июне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в ОДКБ якобы создает для республики определенные проблемы. При этом он отметил, что эти сложности не ограничивают сотрудничество Еревана с другими государствами.