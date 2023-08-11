Киев, 12 августа, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Европейский союз с начала вооружённого конфликта на Украине предоставил Вооружённых силам Украины почти 224 тысячи артиллерийских снарядов и более двух тысяч ракет различных типов. Об этом сообщило издание AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Страны — члены [ЕС. — Прим. ред.] поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов и 2300 ракет всех типов», — приводит издание мнение официального представителя Европейской комиссии Петера Стано.

По его словам, общая стоимость поставленных Украине боеприпасов составляет более миллиарда евро. По мнению AFP, вероятность того, что Евросоюз сможет выполнить цель по поставкам ВСУ миллиона боеприпасов к весне 2024 года, очень мала.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Египет отказал Соединённым Штатам Америки в просьбе предоставить своё вооружение Вооружённым силам Украины, в том числе артиллерийские снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня. Отмечается, что в марте глава Пентагона Ллойд Остин обратился к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси с просьбой оказать ВСУ поддержку.