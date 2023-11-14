Киев, 14 ноября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Европейский союз не сможет поставить к марту 2024 года ранее обещанный Киеву миллион снарядов. Об этом 14 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы и много, мы, скажем так, много и громко бьём в колокола», — сказал он, комментируя публикацию Bloomberg на эту тему.

По словам Кулебы, причиной этого является печальное состояние оборонной промышленности Европы, которая не способна произвести такой объём боеприпасов. Глава украинского МИД добавил, что Брюсселю в это вопросе также мешает бюрократия и множество «несинхронизированных вещей».

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября агентство Bloomberg написало, что ЕС вряд ли сумеет выполнить обязательства по поставкам Киеву к марту следующего года миллиона артиллерийских снарядов. В публикации отмечалось, что к моменту истечения половины срока с момента этого обещания, украинская сторона получила только 30% от этого количества боеприпасов.

Bloomberg 26 октября также сообщило, что компании из Европы не успевают произвести обещанный Киеву миллион снарядов к весне 2024 года. По данным агентства, ряд стран обратились к внешнеполитическому отделу ЕС с просьбой продлить эти сроки.