Каир, 13 ноября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Все 70 россиян, которых первыми удалось эвакуировать из сектора Газа в Египет, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения.

МЧС России. Кадр из видео

«Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелёту Каир — Москва. В полёте их будут сопровождать медики», — говорится в сообщении.

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Всех вывезенных в Каир россиян осмотрели специалисты, среди эвакуированных одна беременная женщина и 27 детей. Самому младшему ребёнку три месяца.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 ноября в Каир привезли первых эвакуированных из сектора Газа российских граждан. Их доставили в конференц-зал одного из отелей, где сотрудники МЧС организовали штаб. Вылет россиян в Москву запланировали на 13 ноября.

Находящийся в Каире советник главы МЧС Даниил Мартынов сообщил, что опергруппа ведомства будет оставаться в Египте, пока из сектора Газа не эвакуируют всех россиян, которые хотят выехать из региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эвакуацию граждан России из сектора Газа, заявил, что дипломаты продолжают вести напряжённую работу в регионе. Он надеется, что палестинский анклав смогут покинуть все соотечественники, которые этого хотят.

О начале эвакуации россиян из сектора Газа стало известно 12 ноября. Их пропустили в Египет через КПП «Рафах», после чего на автобусах доставили в Каир. Мартынов заявил, что всех довезли в целости и сохранности.

В Каир 11 ноября прибыли два спецборта МЧС Ил-76, ожидается прибытие ещё одного самолёта. На них будут вывозить в Москву россиян и граждан стран СНГ.

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается с 7 октября. Армия обороны Израиля после атаки боевиков ХАМАС обстреливает территорию сектора Газа, а также проводит наземную операцию в анклаве. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 12 ноября сообщило, что в секторе Газа за это время погибли 11 078 человек.