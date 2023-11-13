Москва, 13 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В Кремле рассчитывают, что выход россиян из сектора Газа продолжится, сообщил журналистам 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МЧС России/ТАСС

«Мы, конечно же, рассчитываем на то, что процесс выхода из Газы сограждан продолжится, что каждый из желающих сможет Газу покинуть», — сказал Песков.

Он добавил, что усилия российских дипломатов не закончены, наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой. Пресс-секретарь уточнил, что ещё многое надо сделать, чтобы все желающие покинули сектор Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в Каир 10 ноября прибыли два самолёта Ил-76 для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа. До этого, 9 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила также, что предстоит эвакуировать около 300 детей.

В МЧС 12 ноября сообщили, что Россия приступила к эвакуации граждан из сектора Газа. Всех россиян, которые покинут территорию сектора Газа, направят в Каир, где развёрнут оперативный штаб. Россиянам также помогут оформить все необходимые документы.