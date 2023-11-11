Каир, 11 ноября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Два самолёта Ил-76 для вывоза россиян и граждан СНГ из сектора Газа находятся в аэропорту Каира в Египте. Об этом сообщил ТАСС.

(сс) Papas Dos Ил-76

Два спецборта МЧС уже стоят на стоянке аэропорта и готовы к эвакуации российских пассажиров.

11 ноября ожидается прибытие и третьего самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, в список пограничного перехода попали первые 85 граждан России из сектора Газа.

Порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию. Российская сторона активно сотрудничает как с Израилем, так и с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину.

В МИД РФ заявили, что в списках на эвакуацию из сектора Газа, который подготовила Россия, очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних российских гражданах.