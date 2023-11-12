Рамалла , 12 ноября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Общее число погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 11 078 человек, сообщило 12 ноября на своём сайте управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава.

«11 ноября, после того как в больницах на севере страны прекратилась работа служб и коммуникаций, министерство здравоохранения Газы не обновило данные о количестве жертв», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 по местному времени (15:00 мск) 10 ноября, уточнили в ООН, число погибших палестинцев в Газе составило 11 078 человек, из них 4506 детей и 3027 женщин. Ещё около 2700 человек, в том числе около 1500 детей, считаются пропавшими без вести. Ранения получили 27 490 палестинцев.

Ранее ВОЗ назвала количество нападений на медучреждения в секторе Газа. Так, за время обострившегося конфликта с Израилем на медучреждения Газы было совершено 137 нападений, в результате которых погиб 521 человек. В сообщении также сказано, что нападения на медицинские учреждения и гражданских лиц неприемлемы и являются нарушением международного гуманитарного права и конвенций в области прав человека.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС осуществило масштабную ракетную атаку на территорию Израиля и захватило ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

Начиная с 10 ноября, в секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа». По информации СМИ, бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. По словам врачей, эвакуация пациентов невозможна, в их числе очень много женщин и детей разного возраста. Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу нельзя. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.