Каир, 13 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли 98 граждан России. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

«В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России», — проинформировали в ведомстве.

Ведомство продолжает работу на КПП. Министерство организовало в египетской столице оперативный штаб. Ночью туда прибыла первая группа соотечественников в составе 70 человек. Их встретили специалисты Центра медицины катастроф российского Министерства здравоохранения.

Утром 13 ноября Минздрав заявил об удовлетворительном состоянии 70 эвакуированных из сектора Газа россиян. В их числе находится беременная женщина на позднем сроке, а также есть 27 детей, пятерым из которых ещё нет трёх лет. Всем им разрешили вылететь из Каира в Москву.

Погранслужба сектора Газа информировала, что в списках на эвакуацию из анклава 13 ноября через КПП «Рафах» указан 421 иностранец и обладатель двойного гражданства. После проверки выезд разрешили гражданам России, Иордании и Испании, а также Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

В Кремле прокомментировали выезд российских граждан из палестинского анклава. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти рассчитывают на продолжение процесса выхода из Газы сограждан и что каждый желающий сможет покинуть это место.

Как сообщало ИА Регнум, в столицу Египта 10 ноября прибыли два борта для вывоза россиян на Родину. Вместе с ними планируют вывезти и граждан СНГ.