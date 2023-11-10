Каир, 10 ноября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Два спецборта прибыли в Каир для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщил 10 ноября «РИА Новости» местный источник, знакомый с ситуацией.

Алексей Штокал/ТАСС

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время в Каир прибудет третье воздушное судно.

Как передавало ИА Регнум, ранее информационный портал Rafah Online сообщил, что в список пограничного перехода попали первые 85 граждан России, проживающие в секторе Газа. Россияне покинут территорию анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в пятницу, 10 ноября.

В МИД РФ заявили, что в списках на эвакуацию из сектора Газа, который подготовила Россия, очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних российских гражданах.