Каир, 13 ноября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В списки на эвакуацию 13 ноября из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом вошёл 421 иностранец и обладатель двойного гражданства. Об этом говорится в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ТАСС/ IMAGO/Ahmed Tawfeq

В частности, после проверки выезд разрешили гражданам России, Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

Как сообщало ИА Регнум, в Каир 10 ноября прибыли два самолёта Ил-76 для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, третий борт отправили в Египет на следующий день.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 ноября заявила, что эвакуировать предстоит в том числе примерно 300 детей.

Россия 12 ноября приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа. Всех россиян, которые покинут территорию палестинского анклава, направят в Каир, где развёрнут оперативный штаб. Людям помогут оформить все необходимые документы.

Первая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Каир 13 ноября. Всего в гостиницу доставили группу из 70 россиян. Людей встретили бригады медицинских работников и представителей МЧС. Затем россияне отправятся в Москву.