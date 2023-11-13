Каир, 13 ноября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Состояние 70 эвакуированных из сектора Газа россиян удовлетворительное. Им разрешили вылет из Каира в Москву. Об этом журналистам рассказали в Министерстве здравоохранения России.

МЧС России/ТАСС

Сообщается, что среди них находится беременная женщина на позднем сроке. Также среди вывозимых из Египта есть 27 детей, пятерым из них ещё нет трёх лет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 ноября в столицу Египта прибыла первая партия эвакуированных из сектора Газа россиян. Их подвезли к конференц-залу одного из отелей, на территории которого организован штаб. Россиян встретили бригады медиков и представителей МЧС. Их вылет в Россию запланировали на 13 ноября.

Ранее через контрольно-пропускной пункт «Рафах» началась эвакуация россиян. За два дня до этого в списке на вывоз в Россию значились 85 человек.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября. Тогда ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на территорию страны. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. За несколько дней удалось освободить все населённые пункты вокруг анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, в секторе Газа.

Позднее, 27 октября, власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь сектора Газа. Восьмого ноября Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил ЦАХАЛ в анклаве после завершения боевых действий. Советник премьер-министра Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления анклавом не входит в планы Израиля. По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованной» территории и обеспечение её международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены десятки тысяч людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 11 тысяч человек.