Москва, 8 октября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Совет Федерации может уже в декабре объявить дату выборов президента России, проведение которых намечено на весну 2024 года. Об этом 8 октября сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

Евгений Земцов/РИА Новости

«Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре», — заявил в беседе с «РИА Новости» сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут в марте 2024 года. На них в том числе предусмотрели дистанционное электронное голосование.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила 11 сентября, что ЦИК уже ведёт подготовку к выборам президента России. Она отметила, что они должны пройти достойно и Центризбирком сделает для этого всё необходимое.

12 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату президентских выборов в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.

В сентябре пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Путин ещё не делал заявлений по поводу своего участия в выборах главы государства в 2024 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президентские выборы России в 2024 году нужно провести только с одним претендентом или вовсе отменить из-за проведения специальной военной операции (СВО). Чеченский лидер пояснил, что у России нет другого лидера, кроме действующего президента, который мог бы защитить страну на фоне нависших над ней угроз.

В Госдуму 5 октября внесли уточняющие поправки в закон о выборах президента. Как пояснил глава Комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ не предусматривает никаких радикальных изменений, предложенные поправки синхронизируют изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.