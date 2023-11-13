Москва, 13 ноября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Никаких официальных запретов на въезд в Финляндию на велосипедах или средствах индивидуальной мобильности (СИМ), или других транспортных средствах, кроме как на автомобилях, до сегодняшнего дня не было, и новые ограничения со стороны финнов можно приравнять к посягательству на свободу передвижения. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась юрист-международник Мария Ярмуш.

JUHA METSO/EPA/TASS

Ранее пограничная служба Финляндии ограничила въезд в страну с территории России на велосипедах. При этом официальных документов о соответствующем запрете в российское таможенное управление не поступало, о чём сообщили в ведомстве. Заместитель командующего пограничной службой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что ограничения действуют с 9 ноября. По его словам, не пропускают въезжающих из России якобы из-за иностранных беженцев, которые стали чаще пытаться въехать в Финляндию на велосипедах.

Юрист по международному праву напомнила, что Финляндия официально запретила въезд на свою территорию на автомобилях с российскими номерами. Также страна в целом ужесточила требования для въезжающих в Финляндию российских граждан и серьёзно ограничила категории, которые могут приехать.

«Про велосипед вообще не было речи и отметок в официальных документах. Сейчас они ограничили велосипеды, потом добавят самокаты и скутеры, а потом вообще решат, что их смущает определённая обувь! Безумству чиновников финской иммиграционной службы нет предела. Но для российских граждан это явный знак — не надо к нам ездить ни на велосипедах, ни на автомобилях, ни на любом другом транспортном средстве — на всё появятся ограничения», — отметила Ярмуш.

По её мнению, такие ограничения без предупреждения в одностороннем порядке можно приравнять к посягательству на свободу передвижения. Однако финские таможенники, как заметила юрист, в качестве причины целенаправленно не стали говорить об ограничениях только для россиян — они объяснили запрет наплывом иммигрантов.

«Здесь явно речь не о зарубежных мигрантах из средней Азии или Ближнего Востока. Это сделано определённо для россиян, чтобы подчеркнуть их нежелательность на территории Финляндии. Создать дополнительные препятствия, чтобы разворачивать на велосипедах даже без проверки документов», — поделилась мнением юрист.

Однако Ярмуш сочла маловероятным решение финнов ввести ограничения и запреты по периметру всех своих границ. По её словам, финское руководство пытается сохранить лицо на международной арене, а потому будет остерегаться прямых националистических заявлений о запрете въезда на территорию государства всех российских граждан.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов увидел в ограничениях жёсткую антироссийскую направленность, которая становится всё более масштабной. По его мнению, решение Финляндии является частью большого железного занавеса, который возводят в Европе.

«Финляндия скатывается ко всё более оголтелой антироссийской политике. Есть уже существенный перечень антироссийских норм, направленных против граждан России, которые уже ввела Финляндия. Это касается в том числе въезда на территорию Финляндии российских граждан, следование через Финляндию в другие страны шенгенской зоны. Это всё свидетельства явно недружественной позиции, которая крепнет из-за союза Хельсинки с НАТО», — поделился Шаповалов.

По его оценке, объяснение, что это якобы через территорию России в Финляндию активно въезжают жители каких-то других стран, не является корректным. Речь идёт об ограничении свободы передвижения на российско-финской границе, и это касается по большей мере россиян. Кроме того, политолог усомнился, что в Финляндию вырос поток иммигрантов, из-за чего потребовались запреты на въезд на велосипедах.

«Этому нет никаких свидетельств и подтверждений. Это просто лицемерная объяснительная позиция финнов», — заключил Шаповалов.

Ранее Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян и проведение банковских платежей из России, а также запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами и ограничила выдачу виз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. Лавров пояснил, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.