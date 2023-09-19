Хельсинки, 19 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Финская таможня за прошедшие выходные не пропустила в страну 37 автомобилей с российскими номерами. Об этом стало известно 19 сентября.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«За прошедшие выходные на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль. Из них 37 вынуждены были вернуться в Россию или Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию», — сообщил финский информационный портал Yle.

Отмечается, что с введением запрета на российские автомобили спала интенсивность движения на границе: в обычное время за сутки в Финляндию въезжали около 700 человек, сейчас показатель упал до 135 человек за два выходных дня. Однако увеличилась интенсивность автобусного движения на границе России и Финляндии.

О запрете на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей заявила 15 сентября глава МИД Финляндии Элина Валтонен. При этом ограничения не коснулись дипломатических авто и машин россиян, въезжающих в страну по гуманитарным причинам. Аналогичные ограничения ввели Латвия, Литва и Эстония. Как сообщало ИА Регнум, Польша также решила запретить въезд в страну зарегистрированных в России машин. Как заявил глава МВД страны Мариуш Каминьский, ограничения вступили в силу 17 сентября.

Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях. Позже ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям, таможне рекомендовали разбираться отдельно с каждым случаем и принимать решения с учётом обстоятельств. Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что по вопросу уже ввезённых в ЕС авто из России нет универсального решения, страны должны действовать в соответствии со своими правилами.