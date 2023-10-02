Москва, 2 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом 2 октября он заявил журналистам на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кадр из видео Сергей Лавров

«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом», — сказал глава МИД России.

Лавров пояснил, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.

В Еврокомиссии 8 сентября ввели запрет на въезд в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России. В ЕК пояснили, что это будет считаться запрещённым импортом. Позднее в Литве перестали впускать в страну автомобили с российскими номерами, затем в Латвии и Эстонии.

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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 сентября объявила о запрете на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. При этом ограничения не коснулись дипломатических авто и машин россиян, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

Власти Норвегии ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ночь с 3 октября.

К этой политике 2 октября присоединились власти Болгарии. Запрет распространился как на легковые машины, так и на грузовики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Представитель Кремля заявил, что подобные решения лишний раз оказывают негативное влияние на двусторонние отношения.