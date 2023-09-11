Москва, 11 сентября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия уже ведёт подготовку к выборам президента России, заявила 11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.

ЦИК РФ

«Мы уже начали подготовку к следующей кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно кладём в фундамент», — сказала Памфилова на брифинге ЦИК.

Выборы главы государства должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое, добавила Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, выборы президента России пройдут в марте 2024 года. На них будет применяться в том числе дистанционное электронное голосование.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин пока не заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Но если Путин это сделает, то реальных конкурентов у него не будет, добавил Песков, напомнив, что действующий президент пользуется «абсолютной поддержкой» граждан страны.

Запад хотел бы сорвать выборы президента России и уже готовится к осуществлению этого своего плана, отмечала Памфилова в апреле 2024 года. Запад привлёк к этой противозаконной деятельности все свои специализированные «центры», в том числе и те, что находятся в Польше и странах Прибалтики, добавила глава ЦИК.