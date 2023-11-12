Москва, 12 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Salam Yasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении.

Работа по эвакуации организована совместно с российскими дипломатами. Ранее оперативная группа ведомства согласовала порядок и маршруты эвакуации российских граждан, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта, отметили в ведомстве.

Специалисты МЧС оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

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