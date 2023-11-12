Москва, 13 ноября, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами на автобусах выехала в Каир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

Отмечается, что в Каире развернут оперативный штаб, где прибывшим окажут необходимую помощь, в том числе в оформлении документов.

Эвакуированных в дороге от Газы до столицы Египта будут сопровождать врачи и психологи МЧС.

Также сообщается, что всех обеспечили водой и питанием.

Отмечается, что пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, из них 28 — дети.

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Как сообщало ИА Регнум, эвакуация из сектора Газа россиян, которые пожелали покинуть территорию палестинского анклава, началась 12 ноября.

Вылет первого самолёта МЧС Ил-76 из египетского Каира с гражданами России, эвакуированными из сектора Газа, планируется 13 ноября.

Порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию. Российская сторона активно сотрудничает как с Израилем, так и с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину.