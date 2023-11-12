Москва, 12 ноября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 ноября в эфире радио «Комсомольская правда».

Mohammed Talaten/dpa/globallookpress

Захарова подтвердила, что 70 россиян вышли с территории палестинского анклава через КПП «Рафах», подконтрольный Египту. По её словам, это стало итогом работы, которую дипломаты, начиная от послов и заканчивая самым младшим дипломатическим и техническим составом, вели на протяжении многих недель.

«Сейчас с вышедшими работает МЧС. И эта работа — совместная — будет продолжена», — сказала Захарова.

Изначально на эвакуацию записались больше тысячи человек, поэтому можно говорить лишь о начале пути. Работа не останавливается ни на час, подчеркнула дипломат.

Ранее МЧС проинформировало о начале эвакуации граждан России из сектора Газа. Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября палестинский анклав покинули через КПП «Рафах» примерно 70 человек, в том числе семьи с детьми. Прибывших на египетскую территорию граждан обеспечили едой и водой, они смогли получить медицинскую и психологическую помощь. Затем их направили в Каир, где развёрнут оперативный штаб МЧС России.