Египет, 12 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России работают на пункте пропуска «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, через который российские граждане покидают палестинский анклав. Видеокадры с КПП опубликованы 12 ноября в официальном Telegram-канале ведомства.

МЧС России. Кадр из видео

Ранее в МЧС сообщили о выходе более 60 российских граждан через КПП «Рафах».

«Тридцать пять дней мы находились в секторе Газа, под очень жёсткой войной, без воды, без электричества, без газа, без еды. У меня ребёнок уже болеет из-за плохого качества воды, у него рвота. И, наконец, мы въехали», — рассказал один из эвакуируемых.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября началась эвакуация из сектора Газа россиян, которые пожелали покинуть территорию палестинского анклава. Эту работу организовали МЧС и российские дипломаты. На территории Египта россиянам раздают еду и воду, оказывают медицинскую и психологическую помощь. Перешедших границу граждан направят в Каир — там развёрнут оперативный штаб МЧС России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около тысячи россиян. Эвакуировать предстоит в том числе примерно 300 детей.