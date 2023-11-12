Увеличилось число россиян, покинувших сектор Газа через КПП «Рафах»
МЧС: 70 граждан России пересекли КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа
Каир, 12 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. 70 российских граждан пересекли КПП «Рафах». Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.
«70 граждан РФ пересекли КПП «Рафах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что МЧС России оказывает необходимую помощь эвакуированным гражданам на КПП «Рафах» в Египте.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о том, что более 60 российских граждан покинули сектор Газа через КПП «Рафах».
Эвакуация из сектора Газа россиян, которые пожелали покинуть территорию палестинского анклава, началась 12 ноября. Эту работу организовали МЧС и российские дипломаты. На территории Египта россияне могут получить еду и воду, медицинскую и психологическую помощь.
Эвакуировать предстоит в том числе примерно 300 детей, сообщила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее она заявила, что около тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.