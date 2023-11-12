Каир, 12 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. 70 российских граждан пересекли КПП «Рафах». Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России/ТАСС

«70 граждан РФ пересекли КПП «Рафах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МЧС России оказывает необходимую помощь эвакуированным гражданам на КПП «Рафах» в Египте.

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Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о том, что более 60 российских граждан покинули сектор Газа через КПП «Рафах».

Эвакуация из сектора Газа россиян, которые пожелали покинуть территорию палестинского анклава, началась 12 ноября. Эту работу организовали МЧС и российские дипломаты. На территории Египта россияне могут получить еду и воду, медицинскую и психологическую помощь.

Эвакуировать предстоит в том числе примерно 300 детей, сообщила 9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее она заявила, что около тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.