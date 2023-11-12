Москва, 12 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации, многое из олимпизма сейчас искажено, попрано и предано забвению, заявила 12 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Mark Reis /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

«Напомню, что ещё спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса», — написала она.

Захарова добавила, что многое из олимпизма искажено, попрано или предано забвению.

Как передавало ИА Регнум, глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спорт не может и не должен быть аполитичным, но он должен быть политически нейтральным.

В опубликованном ранее заявлении МИД РФ говорится о том, что Россия рассматривает решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде как проявление сегрегации по национальному признаку. В ведомстве назвали недопустимыми ссылки на то, что ограничения в отношении российских спортсменов стали следствием начала российской спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что нарушило действовавшее в это время олимпийское перемирие.