Берн, 12 ноября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спорт не может и не должен быть аполитичным, но он должен быть политически нейтральным. Об этом 12 ноября сообщает портал Inside the Games.

Han Yuqin/ Xinhua/Global Look Press Глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах размахивает олимпийским флагом

«Спорт не может и не должен быть аполитичным, но он должен быть политически нейтральным. Если он возьмёт на себя роль рефери в каждом конфликте, это будет концом международного спорта», — приводит портал слова главы МОК.

Как передавало ИА Регнум, в опубликованном 3 ноября заявлении МИД РФ говорится о том, что Россия рассматривает решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде как проявление сегрегации по национальному признаку. В ведомстве назвали недопустимыми ссылки на то, что ограничения в отношении российских спортсменов стали следствием начала российской спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что нарушило действовавшее в это время олимпийское перемирие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября заявила, что МОК должен отказаться от двойных стандартов в вопросе допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям на фоне своих заявлений о недопустимости дискриминации атлетов в контексте палестино-израильского конфликта. Дипломат подчеркнула, что Россия требует от МОК чёткого и недвусмысленного отказа от двойных стандартов, неукоснительного применения ко всем атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, а также равного подхода.