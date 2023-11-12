Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять миру по ситуации в Газе
Нетаньяху заявил, что Израиль справится с давлением и готов противостоять миру
Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Израиль должен победить в борьбе с палестинским движением ХАМАС, и, если потребуется, страна будет твердо противостоять всему миру. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции.
По его словам, никакое международное давление не повлияет на стремление Израиля защитить себя.
Нетаньяху указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее выступил с призывом к Израилю прекратить огонь, совершил серьёзную фактическую и моральную ошибку, поскольку это ХАМАС препятствует эвакуации гражданского населения, а не Израиль.
Премьер-министр Израиля отметил, что это не Израиль прячется в больницах, школах, учреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, а ХАМАС.
«Следовательно, не Израиль, а ХАМАС несёт ответственность за причинение вреда гражданскому населению», — приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля предупредил, что подобная тактика по использованию мирного населения для прикрытия может распространиться.
«И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдёт и до вас», — отметил он.
Как передавало ИА Регнум, израильские силы 10 ноября нанесли удар по территории возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Несколько человек получили ранения, шестеро погибли. Также ЦАХАЛ ударила поблизости с другими больницами на севере Газы — индонезийский госпиталь и «Ар-Рантиси».
В Международном комитете Красного Креста заявили о небезопасной системе здравоохранения в секторе Газа, возникла угроза жизни раненых и больных. Серьёзный удар наносят нападения на медицинские учреждения и медиков.
В секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа». По информации СМИ, бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течении всей пятницы. По словам врача, эвакуация пациентов невозможна, здесь очень много женщин и детей разного возраста. Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.
В центре Парижа 11 ноября проходил марш в поддержку Палестины, в районе площади Республики собрались несколько тысяч человек. Манифестанты шли от площади Республики на восток столицы в сторону площади Нации, они несли флаги Палестины и плакаты с призывами к прекращению огня на Ближнем Востоке.