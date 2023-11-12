Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Израиль должен победить в борьбе с палестинским движением ХАМАС, и, если потребуется, страна будет твердо противостоять всему миру. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции.

РИА Новости/ Алексей Никольский Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

По его словам, никакое международное давление не повлияет на стремление Израиля защитить себя.

Нетаньяху указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее выступил с призывом к Израилю прекратить огонь, совершил серьёзную фактическую и моральную ошибку, поскольку это ХАМАС препятствует эвакуации гражданского населения, а не Израиль.

Премьер-министр Израиля отметил, что это не Израиль прячется в больницах, школах, учреждениях Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, а ХАМАС.

«Следовательно, не Израиль, а ХАМАС несёт ответственность за причинение вреда гражданскому населению», — приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля предупредил, что подобная тактика по использованию мирного населения для прикрытия может распространиться.

«И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдёт и до вас», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, израильские силы 10 ноября нанесли удар по территории возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Несколько человек получили ранения, шестеро погибли. Также ЦАХАЛ ударила поблизости с другими больницами на севере Газы — индонезийский госпиталь и «Ар-Рантиси».

В Международном комитете Красного Креста заявили о небезопасной системе здравоохранения в секторе Газа, возникла угроза жизни раненых и больных. Серьёзный удар наносят нападения на медицинские учреждения и медиков.

В секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа». По информации СМИ, бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течении всей пятницы. По словам врача, эвакуация пациентов невозможна, здесь очень много женщин и детей разного возраста. Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.

В центре Парижа 11 ноября проходил марш в поддержку Палестины, в районе площади Республики собрались несколько тысяч человек. Манифестанты шли от площади Республики на восток столицы в сторону площади Нации, они несли флаги Палестины и плакаты с призывами к прекращению огня на Ближнем Востоке.