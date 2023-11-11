Париж, 11 ноября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. В центре Парижа 11 ноября проходит марш в поддержку Палестины, в районе площади Республики собрались несколько тысяч человек.

Манифестанты идут от площади Республики на восток столицы в сторону площади Нации, неся флаги Палестины и плакаты с призывами к прекращению огня на Ближнем Востоке, передаёт ТАСС.

Демонстрация не была запрещена столичной префектурой полиции. За порядком следит небольшое число полицейских и жандармов.

Марш в поддержку Палестины проходит накануне парижского марша против антисемитизма, который организовали председатели обеих палат французского парламента Жерар Ларше и Яэль Брон-Пиве. Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет участвовать в этой акции.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября пропалестинские митинги прошли на улицах Нью-Йорка. Колонны жителей мегаполиса сопровождала полиция. Митингующие требовали свободы для палестинцев.

Подобная акция состоялась и в Вашингтоне 4 ноября. Тогда на улицы города вышли более 100 тысяч человек. Организаторы акции заявили, что этот митинг в поддержку палестинцев стал самым большим в истории США. Подготовка к мероприятию велась более двух недель.

Ещё одна крупная акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне в конце октября, в ней поучаствовали почти 100 тысяч человек. Участники марша выкрикивали лозунги: «Израиль — государство-террорист», «Прекратите бомбить Газу!», «Мы все — палестинцы» и «От реки до моря Палестина будет свободной». Одним из самых популярных лозунгов был «Перемирие сейчас».