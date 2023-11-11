В секторе Газа завязались бои вблизи больницы «Аш-Шифа»
СМИ: ЦАХАЛ ведёт ожесточённые бои с ХАМАС в окрестностях больницы «Аш-Шифа»
Рамалла , 11 ноября, 2023, 05:23 — ИА Регнум. В секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа», сообщили 10 ноября ряд СМИ.
Так, телеканал NBC News со ссылкой на врача учреждения передал, что бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течении всей пятницы. По словам врача, эвакуация пациентов невозможно, здесь очень много женщин и детей разного возраста.
Иранское новостное агентство ISNA подтвердило ведение боевых действий поблизости с больницей «Аш-Шифа». Представитель палестинского Минздрава рассказал изданию, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.
Журналисты телеканала Al-Mayadeen сообщили об отключении электричества в медкомплексе из-за боестолкновений. Восстановить подачу электроэнергии смогли лишь в отделении неотложной помощи «Аш-Шифа».
Как передавало ИА Регнум, 10 ноября израильские ВВС нанесли удар по территории возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Несколько человек получили ранения, шестеро погибли. Также ЦАХАЛ ударила поблизости с другими больницами на севере Газы — индонезийский госпиталь и «Ар-Рантиси».
В Международном комитете Красного Креста заявили о небезопасной системе здравоохранения в секторе Газа, возникла угроза жизни раненых и больных. Серьёзный удар наносят нападения на медицинские учреждения и медиков. Руководство офиса МККК в секторе Газа призвало к прекращению разрушений, от которых страдают больницы в анклаве.