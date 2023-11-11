Рамалла , 11 ноября, 2023, 05:23 — ИА Регнум. В секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа», сообщили 10 ноября ряд СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАЛАХ ХАМАС

Так, телеканал NBC News со ссылкой на врача учреждения передал, что бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течении всей пятницы. По словам врача, эвакуация пациентов невозможно, здесь очень много женщин и детей разного возраста.

Иранское новостное агентство ISNA подтвердило ведение боевых действий поблизости с больницей «Аш-Шифа». Представитель палестинского Минздрава рассказал изданию, что похоронить погибших и выйти на улицу невозможно. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.

Журналисты телеканала Al-Mayadeen сообщили об отключении электричества в медкомплексе из-за боестолкновений. Восстановить подачу электроэнергии смогли лишь в отделении неотложной помощи «Аш-Шифа».

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября израильские ВВС нанесли удар по территории возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Несколько человек получили ранения, шестеро погибли. Также ЦАХАЛ ударила поблизости с другими больницами на севере Газы — индонезийский госпиталь и «Ар-Рантиси».

В Международном комитете Красного Креста заявили о небезопасной системе здравоохранения в секторе Газа, возникла угроза жизни раненых и больных. Серьёзный удар наносят нападения на медицинские учреждения и медиков. Руководство офиса МККК в секторе Газа призвало к прекращению разрушений, от которых страдают больницы в анклаве.