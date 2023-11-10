Женева, Швейцария, 10 ноября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. В секторе Газа система здравоохранения достигла точки невозврата, возникла угроза жизни раненых и больных, сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК).

РИА Новости / Тарек Алиян

«Перегруженная, испытывающая нехватку медикаментов и становящаяся всё более небезопасной система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата, подвергая риску жизни тысяч раненых, больных и перемещённых лиц», — указано в отчёте МККК.

Кроме того в документе говорится, что серьёзный удар по системе здравоохранения в Газе наносят нападения на медицинские учреждения и медиков.

В своём заявлении глава офиса МККК в секторе Газа Уильям Шомбург призвал к прекращению разрушений, от которых страдают больницы в анклаве. Жизни тысяч мирных жителей, пациентов и медперсонала находятся в опасности, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили о закрытии единственной больницы с роддомом на севере Газы из-за недостатка топлива. В анклаве по этой же причине уже закрылись 14 из 36 больниц и два специализированных центра.

Израильские ВВС 10 ноября нанесли удар по территории возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. В результате атаки погибли шесть человек. Удар пришёлся рядом с палаткой, в которой находились журналисты.

В администрации Белого дома опасаются, что длительная военная кампания Израиля в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а США и Израилю грозит изоляция, так как весь мир призывает к прекращению огня. По словам американских чиновников, силовой ответ Израиля на нападения ХАМАС усилил сочувствие во всём мире к палестинскому вопросу.