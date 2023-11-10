Газа, Палестина, 10 ноября, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Израильские ВВС нанесли удар по территории возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом телеканалу Sky News Arabiya сообщило руководство госпиталя.

Иван Шилов ИА Регнум Война Израиль сектор Газа

«Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице», — заявил директор больницы.

Также он отметил, что удар пришёлся рядом с палаткой, в которой находились журналисты.

Авиация ЦАХАЛ, по данным СМИ, также ударила по близости с другими больницами на севере Газы — индонезийский госпиталь и «Ар-Рантиси».

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября на телеканале Al Jazeera заявили о гибели 15 человек в результате удара ЦАХАЛ по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в административном центре Газы. Кроме того, израильская армия нанесла удар по району возле госпиталя «Аль-Кудс». На момент атаки рядом с больницей находились машины скорой помощи, которые должны были везти раненых жителей Газы к КПП «Рафах» для переправки в Египет на лечение.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал военным преступлением удары ЦАХАЛ по машинам скорой помощи в Газе.

Ранее минздрав сектора Газа сообщил о разрушении психиатрической и офтальмологической больниц после ударов израильской армии.

Члены Совета Безопасности ООН соберутся на очередное заседание на тему палестино-израильского конфликта. Совещание запланировано на 10 ноября в 15:00 по местному времени (23:00 мск).