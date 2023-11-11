США, 12 ноября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Пропалестинские протестующие собрались возле дома президента США Джо Байдена в Делавэре с требованием прекращения огня в секторе Газа, сообщил 11 ноября телеканал Fox News.

(сс) Fibonacci Blue Антивоенные акции протеста в США

В акции протеста приняла участие активистка Линда Сарсур, дочь палестинских иммигрантов в США. К митингующим присоединились тысячи человек. Толпа дошла до дома Байдена.

Информация об инцидентах не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, на улицах Нью-Йорка 9 ноября прошли митинги с участием сотен демонстрантов в поддержку Палестины. Колонны жителей мегаполиса сопровождала полиция. Люди требовали свободы для палестинцев. Некоторые демонстранты проникли в здание газеты New York Times. На входе в учреждение митингующие крупно написали «Ложь», на стенах были расклеены листовки с фотографиями убитых в Газе детей.

Более 100 тыс. человек 4 ноября вышли на улицы Вашингтона в поддержку палестинцев. Подготовка к митингу заняла несколько дней, акция стала самой масштабной в истории США.