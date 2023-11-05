Вашингтон, 5 ноября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. На демонстрации в поддержку Палестины, которая 4 ноября состоялась в Вашингтоне, вышло свыше 100 тысяч человек. Об этом 5 ноября заявили организаторы акции.

Global Look Press/Chin Hei Leung/Keystone Press Agency

«Гораздо больше 100 тысяч [участников акции]. Это самая большая демонстрация в поддержку Палестины в истории США», — сказал координатор коалиции «Ответ» Брайан Беккер в беседе с «РИА Новости».

Организатор уточнил, что подготовка к демонстрации заняла немногим более двух недель и вышедшие на неё люди осудили лицемерие действующей американской администрации.

«Люди очень злятся из-за поддержки администрацией [президента США Джо] Байдена войны Израиля против гражданских лиц», — пояснил он.

Отмечается, что после состоявшегося на центральной вашингтонской площади Фридом митинга участники акции шествием прошли по городским улицам.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября газета The New York Times написала, что американские официальные лица в частном порядке дали Израилю рекомендации, призванные сократить число жертв среди мирных жителей сектора Газа. В числе таковых был дан совет применять бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей ХАМАС.

Палестинское агентство WAFA 5 ноября сообщило, чтоне менее 51 человека при ударе израильских военных по лагерю для беженцев Аль-Магази, который расположен в центральной части Газы. Ещё десятки гражданских лиц пострадали.