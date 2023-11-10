Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Пропалестинские митинги с участием сотен демонстрантов прошли 9 ноября на улицах Нью-Йорка. Колонны жителей мегаполиса сопровождала полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

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Люди с флагами в руках прошли по 42-й авеню с запада на восток в сторону центрального вокзала Нью-Йорка Гранд Централ. Над городом в это время зависли вертолёты.

Митингующие требовали свободы для палестинцев.

Некоторые демонстранты проникли в здание газеты New York Times. На входе в здание газеты митингующие крупно написали «Ложь», на стенах были расклеены листовки с фотографиями убитых в Газе детей.

Один из полицейских автомобилей протестующие исписали краской со словами «Освободите Газу» и разбили заднее стекло машины.

Позднее нарушителей задержала полиция.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в Вашингтоне прошла демонстрация в поддержку Палестины. На улицы города вышли более 100 тысяч человек. Организаторы акции заявили, что этот митинг в поддержку палестинцев стал самым большим в истории США. Подготовка к мероприятию велась более двух недель.

В конце октября в Лондоне в акциях в поддержку Палестины поучаствовали почти 100 тысяч человек. В мероприятиях участвовало много детей и женщин. Участники марша выкрикивали лозунги: «Израиль — государство-террорист», «Прекратите бомбить Газу!», «Мы все — палестинцы» и «От реки до моря Палестина будет свободной». Одним из самых популярных лозунгов был «Перемирие сейчас».