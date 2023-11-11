Лондон, 11 ноября, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского сломило неутешительно положение дел ВСУ на фронте, написала британская газета The Telegraph.

«На фоне зашедшего в тупик наступления напряжённость в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский <…> оказался сломлен», — отметили в издании.

В статье говорится, что украинское руководство впервые раскритиковало главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявившего о патовой для армии ситуации на фронте.

Открытый раскол между военными и политиками произошел после 20 месяцев боевых действий, написали авторы. По мнению журналистов, украинские власти очень не довольны тупиковым положением ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, почему вместо предсказываемых успехов украинские военные застряли на минных полях, а предоставленные Западом техника и вооружение не оправдали ожиданий.

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о готовности Залужного после признания в тупике в конфликте к переговорам с Россией. Армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные, что победить на фронте невозможно, отметил эксперт.

Комментируя интервью Залужного, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на то, что предстоящее поражение Украины должны признать в Киеве и Вашингтоне, при этом в США и так знают, что всё кончено. Американский военный считает, что Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре, Украина повержена, армия разбита.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на Западе делают ставку на Залужного, так как готовят его на замену Зеленскому. Поэтому в западной прессе появляются заявления Залужного, где он даёт адекватные оценки происходящего на линии фронта, он старается предстать перед западной публикой взвешенным политиком, сказал Рогов.